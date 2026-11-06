Humberto Castro presenta 'Golden Visions', una exposición sobre la belleza, en Miami

La belleza, entendida como punto de partida para la reflexión artística, da título a esta propuesta de Humberto Castro.

Miami/El artista cubano Humberto Castro presenta Golden Visions: Beauty as a Pretext (Visiones doradas: la belleza como pretexto), una exposición personal que se inaugurará en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami. La muestra permanecerá abierta hasta enero de 2027 y propone un acercamiento al universo visual de uno de los representantes de la llamada generación de los 80 del arte cubano.

La belleza, entendida como punto de partida para la reflexión artística, da título a esta propuesta. La imagen promocional muestra una composición de resonancias mitológicas, con un caballo blanco, una figura humana ataviada con elementos indígenas y objetos de apariencia futurista, en un paisaje donde conviven naturaleza, fantasía y referencias culturales de distintas épocas.

Nacido en La Habana en 1957, Castro estudió en la Academia de San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte. Fue uno de los protagonistas de la renovación de las artes visuales cubanas durante la década de 1980, cuando una nueva generación de creadores introdujo lenguajes experimentales y cuestionó las convenciones artísticas de la época.

Fundador del grupo Hexágono, dedicado a las intervenciones artísticas en espacios públicos, el creador emigró a Francia en 1989 y se estableció posteriormente en Estados Unidos. Su producción abarca pintura, dibujo, grabado, escultura, cerámica, instalaciones y medios audiovisuales, con referencias recurrentes a la mitología, la historia y los conflictos de la sociedad contemporánea.

En 2026, su trayectoria fue objeto de una monografía de la historiadora y crítica de arte Francine Birbragher, que recorre las distintas etapas de su trabajo en Cuba, Francia y Estados Unidos. Sus obras integran colecciones públicas y privadas de varios países.

La exposición se presenta en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, una institución dedicada a preservar y difundir la historia y la cultura de la diáspora cubana, mediante exposiciones históricas y propuestas de arte contemporáneo.