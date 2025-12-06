Ferrera ofrecerá un repertorio renovado que aborda desde la vida doméstica y la burocracia hasta las contradicciones económicas en Cuba.

La Habana/El popular humorista cubano Rigoberto Ferrera regresa a los escenarios capitalinos con El humor perjudica seriamente la salud, un espectáculo que reúne algunos de los recursos que lo han convertido en una de las voces más singulares del humor nacional. Ferrera, recordado por su participación en espacios televisivos y presentaciones en teatros, cultiva una línea marcada por la ironía, la observación del absurdo cotidiano y el retrato de personajes populares que revelan, entre carcajadas, las tensiones sociales del país.

Su estilo —que combina improvisación, monólogo teatral y crítica de costumbres— suele apoyarse en frases de doble filo y en una expresividad corporal que ha sido clave en su trayectoria. En esta presentación, Ferrera ofrecerá un repertorio renovado que aborda desde la vida doméstica y la burocracia hasta las contradicciones económicas y las estrategias de supervivencia del cubano de a pie.

La noche contará además con la participación del proyecto La Ópera de la Calle, cuyo sello escénico mezcla lírica, música popular y teatralidad, y que aportará momentos musicales en diálogo con el tono humorístico del espectáculo. El Cabildo anuncia también una rifa de una caja de cerveza y una promoción especial de “cubetazo” durante la función.

Las reservaciones están disponibles a través del teléfono +53 50813470.