‘Ignorancia artificial‘, un espectáculo de Alexis Valdés

Miami/El actor, humorista, guionista y productor cubano Alexis Valdés regresa al teatro con su nuevo espectáculo Ignorancia Artificial, un monólogo cargado de humor, reflexión y sátira sobre el futuro, el conocimiento y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Según la página oficial del Teatro Trail, “El peligro de la sabiduría y la utilidad de la ignorancia” son los ejes temáticos de esta obra que propone una mirada crítica y divertida al mundo contemporáneo. ￼

Reconocido por su versatilidad escénica y su capacidad para conectar con el público latino, Valdés explora en esta puesta en escena preguntas como: ¿La inteligencia artificial nos liberará o nos hará más ignorantes? ¿Qué papel jugará el humor en un mundo cada vez más digitalizado? Estas cuestiones encuentran una voz ágil y punzante en el escenario del Teatro Trail, donde cada sábado y domingo de este mes de noviembre el público podrá asistir a esta experiencia de comedia y pensamiento.

La cita en Coral Gables es una oportunidad para reencontrarse con el teatro latino de creación contemporánea, donde el destino del hombre y la máquina se entrelazan con risas, memoria y crítica cultural.

Las entradas disponibles en línea en el sitio del teatro. Se recomienda adquirir con antelación dada la demanda esperada por este montaje que ya se anticipa como una de las grandes propuestas de humor y actualidad del otoño cultural en el sur de la Florida.