Matanzas/Fecha de inicio: 10-10-2025 / 2:00 pm

Fecha de fin: 31-10-2025 / 6:00 pm

La galería Pedro Esquerré acoge la exposición Imaginario Calero. Paisajes Teatrales Ibéricos y Afrocubanos, una muestra fascinante del diseñador y Premio Nacional de Teatro Zenén Calero Medina. La exhibición propone un recorrido por su vasta trayectoria en los colectivos Teatro Papalote y Las Estaciones, a través de bocetos, muñecos y vestuarios que revelan la magia de su universo escénico. La exposición, abierta al público hasta finales de mes, se suma a la 50 Semana de la Cultura Matancera, dedicada a celebrar los 70 años de vida y 45 de carrera artística del maestro Calero. Su obra, de una profunda cubanía y sensibilidad estética, ha dejado una huella imborrable en el teatro de marionetas cubano.