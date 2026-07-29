Nacido en La Habana y radicado en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1960, Calzada desarrolló un estilo inconfundible.

Miami/La Cuban Heritage Collection de las Bibliotecas de la Universidad de Miami rendirá homenaje al pintor cubanoamericano Humberto Calzada (1944-2025), una de las figuras más reconocidas del arte del exilio cubano. Bajo el título Imagined Landscapes: Honoring Humberto Calzada, el encuentro repasará la vida y la obra de un creador que convirtió la arquitectura colonial y republicana de Cuba en el eje de una pintura marcada por la memoria, la nostalgia y la reconstrucción de un país perdido.

Nacido en La Habana y radicado en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1960, Calzada desarrolló un estilo inconfundible, caracterizado por la representación de mansiones, patios, vitrales, columnas y balcones inspirados en la arquitectura cubana. Sus composiciones, casi siempre desprovistas de figuras humanas, evocan una Isla detenida en el tiempo y han sido exhibidas en importantes museos y colecciones públicas y privadas de Estados Unidos, Europa y América Latina.

El conversatorio contará con la participación de la historiadora del arte Carol Damian, profesora emérita de la Universidad Internacional de Florida (FIU); la antropóloga Katrina Hansing, profesora del Baruch College de la City University of New York (CUNY); y el escritor, documentalista e investigador Eduardo Montes-Bradley, autor de un documental dedicado a Calzada. La conversación será moderada por el arquitecto e historiador Víctor Deupi, profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami y especialista en arquitectura cubana.