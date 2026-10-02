‘IN DEPTH’, muestra individual de Juan Miguel Pozo en El Apartamento

En el caso de Pozo, ese recorrido conduce hacia una pintura en la que la arquitectura, la memoria y las huellas dejadas por los sistemas políticos.

Miami/El artista cubano Juan Miguel Pozo presenta IN DEPTH, su primera exposición individual con la galería El Apartamento, en la sede de Miami. La inauguración tendrá lugar el sábado 3 de octubre, en una jornada abierta entre el mediodía y las 7:00 pm.

La muestra forma parte de una serie de exposiciones individuales impulsada por El Apartamento con el propósito de acercarse con mayor profundidad a los procesos creativos y al contexto historiográfico de los artistas representados por la galería. En el caso de Pozo, ese recorrido conduce hacia una pintura en la que la arquitectura, la memoria y las huellas dejadas por los sistemas políticos ocupan un lugar central.

Nacido en Holguín en 1967, Pozo estudió en la Escuela de Pintura y Dibujo de Isla de Pinos y en la Academia de San Alejandro, en La Habana. Posteriormente completó su formación en la Kunstakademie Düsseldorf, bajo la tutela del pintor alemán Konrad Klapheck. Tras residir durante más de dos décadas en Berlín, el artista se instaló en Madrid en 2025, ciudad donde actualmente vive y mantiene su estudio.

Su práctica pictórica contempla el espacio urbano como un organismo cultural complejo, atravesado por el tiempo, las ideologías, el olvido y las distintas formas de control político. Edificios, estructuras y fragmentos de ciudad aparecen así no solo como motivos arquitectónicos, sino como depósitos de experiencias y relatos. Cada pintura plantea una interrogante sobre cómo una sociedad construye el recuerdo de su propia historia y qué decide relegar al olvido.

IN DEPTH permanecerá abierta durante octubre y noviembre de 2026 en la sede miamense de El Apartamento.