InCUBAdora convoca al III Premio Franz Kafka de Cine Vertical Documental

En línea/La plataforma independiente inCUBAdora ha abierto la convocatoria del III Premio Franz Kafka de Cine Vertical Documental 2026, dirigido a realizadores nacidos en Cuba, independientemente de su lugar de residencia. El certamen busca estimular la creación audiovisual mediante cortometrajes grabados con teléfonos móviles en formato vertical, una modalidad que permite documentar la realidad cubana con recursos técnicos relativamente accesibles.

La iniciativa pretende ampliar las miradas sobre Cuba, tanto desde el interior del país como desde el exilio. Los organizadores subrayan que esa realidad no se limita a los acontecimientos políticos o sociales, sino que comprende también las experiencias íntimas, familiares y privadas. En esta tercera edición podrán concursar cineastas profesionales, artistas visuales y personas sin formación especializada que deseen contar una historia mediante imágenes.

Las obras deberán ser documentales inéditos, con una duración máxima de diez minutos, filmados exclusivamente en formato vertical 9:16. Se admitirán trabajos testimoniales, biográficos, históricos, políticos y artísticos, entre otras variantes del género, tanto en blanco y negro como en color.

El concurso concederá tres premios en metálico: 900 dólares al primer lugar, 700 al segundo y 500 al tercero. Las películas ganadoras serán exhibidas a través de los canales de difusión de inCUBAdora y otras plataformas afines. El jurado será designado por la dirección de la organización y podrá estar integrado por miembros de su propio equipo.

Para participar, los interesados deberán enviar su cortometraje en formato MP4 u otro archivo compatible con su circulación por internet, acompañado de un currículo que incluya nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono. También deberán adjuntar el título de la obra y una breve sinopsis. Los materiales se recibirán en bibliotecaria10@gmail.com hasta el 1 de diciembre de 2026.

Creado en 2024, el Premio Franz Kafka de Cine Vertical se ha incorporado a las iniciativas de inCUBAdora para promover la creación independiente cubana. En su segunda edición, celebrada en 2025, el primer premio correspondió a Inercia, de Yailyn Morales, un documental de siete minutos sobre el deterioro urbano. El segundo lugar fue para Ve y escoge, de Javier Darío Canales, mientras que Mazuca, de Ixchel Casado, obtuvo el tercero.

Bases completas: ⁠Convocatoria oficial del III Premio Franz Kafka de Cine Vertical Documental 2026.