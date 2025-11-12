Esta muestra está dividida en tres "parpadeos", entendidos como movimientos entre lo visible y lo que está dentro.

Barcelona/La artista cubana Rachel Valdés inaugura su exposición personal Insight este jueves 13 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Galería Mayoral, bajo la curaduría de Nere Ubieto.

En esta muestra, Valdés propone una experiencia sensorial que combina color, transparencia y espacio para explorar los límites entre percepción y realidad. Su obra, reconocida por el uso de materiales translúcidos y estructuras inmersivas, invita a la contemplación interior y a una relación directa con la luz.

Conocida por sus intervenciones públicas y sus instalaciones en espacios públicos, Rachel Valdés continúa consolidándose como una de las creadoras cubanas más destacadas de su generación. Su trabajo, que dialoga entre la abstracción y la emoción, busca —como sugiere el título de esta exposición— una mirada hacia dentro, un viaje a la intuición y al pensamiento.

Esta muestra está dividida en tres "parpadeos", entendidos como movimientos entre lo visible y lo que está dentro: - Viaje al color interior - Autopercepción interna - Habitando el centro.