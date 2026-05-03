La Habana/La Sala Adolfo Llauradó acoge Instante, la más reciente propuesta de Jazz Vilá, una puesta que ha generado tal interés que ha debido extender su temporada e incluso añadir funciones ante la alta afluencia de público. Tras su estreno en abril, la obra continúa en cartelera los días 1, 2, 3 y 8, 9 y 10 de mayo, siempre a las 5:00 p.m., consolidándose como uno de los espectáculos teatrales más concurridos del momento en La Habana.

Instante articula las historias de seis personajes atravesados por el dolor de la ruptura amorosa y por una disyuntiva que recorre la experiencia cubana contemporánea: partir o quedarse. La obra construye un discurso íntimo, generacional y emocional, donde los vínculos afectivos, la pérdida y las decisiones que marcan el rumbo de la vida se convierten en el centro de la escena. Con el Malecón habanero como metáfora —ese espacio de encuentros, despedidas y memoria—, la dramaturgia dialoga directamente con la realidad del país y con las inquietudes de una generación en constante tensión.

El elenco reúne a actores habituales de la compañía como Javier Quesada y Dayron Villalón, junto a jóvenes talentos como Day Rodríguez, Saylie Álvarez, Olívis Páez y Luis Miguel Acevedo. A ellos se suman dos regresos significativos: Raquel Rey, tras quince años alejada de los escenarios, y Jorge Molina, quien vuelve a las tablas después de cuatro décadas, aportando peso escénico y resonancia a la propuesta.

La obra también establece un puente con el universo creativo de Jazz Vilá Projects al recuperar personajes y referencias de títulos anteriores como Farándula, Candela, Rascacielos y Eclipse, reforzando la continuidad estética y temática de la compañía. Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro, con venta habilitada desde las 3:00 p.m. los días de función.