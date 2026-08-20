‘Insularis Magazine’ celebra su quinto aniversario

La actividad se desarrollará dentro del ciclo ‘Encuentros Insularis’ y contará con la participación de varios colaboradores de las dos ediciones más recientes.

Miami/La revista digital de literatura, arte y pensamiento Insularis Magazine celebrará su quinto aniversario con un nuevo encuentro en Miami dedicado a presentar sus números 19 y 20, correspondientes a marzo y junio de 2026. La publicación, dirigida por el poeta, ensayista y promotor cultural Joaquín Gálvez, nació en septiembre de 2021 con la intención de reunir a autores de diferentes generaciones y dar espacio tanto a la creación del exilio como a la cultura independiente realizada dentro de Cuba.

La actividad se desarrollará dentro del ciclo Encuentros Insularis y contará con la participación de varios colaboradores de las dos ediciones más recientes: Orlando González Esteva, José Fernández Pequeño, Luis de la Paz, Ileana Pérez Drago, María Cristina Fernández, Rafael Bordao, José Abreu Felippe, Ivón Osorio, Rolando Morelli, José Raúl Vidal y Franco, José Hugo Fernández y Uva de Aragón.

El número 19, publicado en marzo, incluye poesía, narrativa, crítica, pensamiento y artes visuales, mientras que el número 20, aparecido en junio, mantiene esa vocación multidisciplinaria. Entre sus contenidos figuran poesía de María Cristina Fernández y Rafael Bordao; narrativa de José Abreu Felippe, Ivón Osorio y Rolando Morelli; crítica de José Raúl Vidal y Franco y José Hugo Fernández; y textos de pensamiento de Uva de Aragón e Ileana Pérez Drago.

Durante sus cinco años de existencia, Insularis Magazine se ha planteado como un espacio sin adscripción generacional o de grupo, abierto a escritores, artistas e intelectuales cubanos de distintas procedencias. Sus páginas abarcan poesía, narrativa, crítica literaria y de arte, entrevistas, artes visuales y ensayos sobre historia, filosofía, política y sociedad.

La celebración regresa además al mismo Miami Hispanic Cultural Arts Center donde, en octubre de 2021, se presentó públicamente el primer número de la revista.