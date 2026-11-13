'Insurgencia' revisita en Bellas Artes la histórica Antibienal cubana de 1954

Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes, Edificio de Arte Cubano, Sala de Audiovisuales, calle Trocadero, entre Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 06-11-2026.

La Habana/La exposición Insurgencia recupera uno de los episodios más significativos de la historia de las artes visuales cubanas: el enfrentamiento cultural que provocó en 1954 la celebración de la II Bienal Hispanoamericana de Arte en La Habana y la respuesta de numerosos artistas que organizaron una muestra alternativa, conocida como la Antibienal.

La iniciativa del Museo Nacional de Bellas Artes propone un recorrido por ambos acontecimientos a través de obras seleccionadas que permiten comprender las tensiones entre la creación artística, el poder político y la libertad intelectual durante la década de 1950. La exposición examina cómo el homenaje a José Martí se convirtió en un terreno de disputa cultural en un país gobernado entonces por Fulgencio Batista.

La II Bienal Hispanoamericana de Arte fue promovida por el Instituto de Cultura Hispánica de la España franquista, con el respaldo del Gobierno cubano. La celebración provocó el rechazo de numerosos creadores, que cuestionaron la utilización de la figura de Martí para legitimar una iniciativa auspiciada por dos regímenes autoritarios.

Como respuesta, más de 40 artistas participaron en Homenaje a José Martí. Exposición de Plástica Cubana Contemporánea, inaugurada el 28 de enero de 1954 en el Lyceum de La Habana. Entre quienes se opusieron a la bienal oficial figuraron Wifredo Lam, René Portocarrero, Mariano Rodríguez y otros representantes de las vanguardias artísticas de la época.

La Antibienal reunió diferentes generaciones y tendencias estéticas, desde la pintura figurativa hasta la abstracción, y trascendió el rechazo a una convocatoria oficial para convertirse en una reivindicación de la autonomía de los artistas. Posteriormente, la exposición circuló por otras ciudades cubanas y llegó a la Universidad de La Habana.

Más de siete décadas después, Insurgencia invita a reconsiderar aquellos acontecimientos y el papel que desempeñaron los creadores en la defensa de su independencia intelectual. La muestra recuerda que las controversias sobre quién organiza, financia y representa el arte nacional tienen una larga historia en Cuba.