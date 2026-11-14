Interactivo reúne a Roberto Carcassés y una docena de músicos cubanos en Madrid

La presentación propone una noche de improvisación y fusiones entre jazz, funk, son, rock y timba.

Madrid/El colectivo musical cubano Interactivo regresa a Madrid con un concierto que reunirá a una docena de intérpretes bajo la dirección del pianista y compositor Roberto Carcassés. La presentación propone una noche de improvisación y fusiones entre jazz, funk, son, rock y timba, con el carácter abierto y cambiante que distingue a la agrupación desde su fundación en La Habana a principios de los años 2000.

El elenco anunciado incluye las voces de Ela Ruiz, Lidia María, William Vivanco y Emilio Ibañes, junto a Roque Martínez en el saxofón, Julito Rigal en la trompeta, Ricardo Bonelly en la percusión, José Raúl Machado y José Atero en las guitarras, Fernando Favier en la batería y JJ El Chambelero en la percusión. Carcassés estará al frente del conjunto desde el piano.

Concebido como un espacio de colaboración entre músicos de diferentes estilos y generaciones, Interactivo ha desarrollado una identidad sonora en la que los arreglos, la experimentación y el diálogo entre los intérpretes tienen tanto protagonismo como las canciones. Su formato permite que cada presentación incorpore nuevas combinaciones instrumentales y vocales, sin ceñirse a un repertorio rígido.

La cita marca el primer concierto del año de Interactivo en Madrid, según anuncia la sala. La producción corre a cargo de Hummo Productions.

La apertura de puertas será a las 8:15 pm.