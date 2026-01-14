El concierto tendrá lugar en Bianco Bistro Café, un espacio en Miami que se ha consolidado como punto de encuentro para quienes buscan buena música en un ambiente cuidado y cercano.

Miami/El próximo 31 de enero, Bianco Bistro Café abre su escenario a un encuentro musical concebido desde la cercanía y la emoción: Íntimo Acústico, un concierto que reunirá al intérprete Manuel Colón y al maestro Lázaro Horta en una noche pensada para escuchar sin prisas y con todos los sentidos atentos.

Reconocido por una voz de registro cálido y una interpretación que privilegia la palabra y la emoción, Manuel Colón ha construido su carrera desde el respeto a la canción de autor y los repertorios latinoamericanos, con especial atención a la tradición musical cubana y boricua. Su estilo, sobrio y directo, encuentra en los formatos acústicos un espacio natural para el diálogo con el público, donde cada tema se convierte en una historia compartida.

A su lado estará Lázaro Horta, músico de amplia trayectoria y formación sólida, cuya maestría instrumental y sensibilidad como acompañante han marcado numerosas colaboraciones en la escena cubana. Su piano, preciso y expresivo, no solo sostiene las canciones, sino que las expande, aportando matices que van del bolero al filin, del jazz a la canción contemporánea.

El concierto tendrá lugar en Bianco Bistro Café, un espacio en Miami que se ha consolidado como punto de encuentro para quienes buscan buena música en un ambiente cuidado y cercano. Con una propuesta gastronómica de inspiración mediterránea y un aforo que favorece la intimidad, el local apuesta por espectáculos donde el público puede disfrutar del arte sin distancia, haciendo de cada presentación una experiencia personal.

Íntimo Acústico promete ser una velada única, ideal para quienes valoran la música en su forma más esencial. Las reservaciones y la compra de entradas están disponibles en biancobistro.com. Para más información, se recomienda contactar directamente con el local.