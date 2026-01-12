Ismaël Billy canta en La Habana

Billy tiene una trayectoria signada por su participación en importantes escenarios europeos y norteamericanos.

Lugar: Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, Calle de los Oficios, Habana Vieja, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 17-01-2026, 6:00 p.m. Fecha de fin: 17-01-2026, 7:00 p.m.

La Habana/El destacado tenor francés Ismaël Billy realizará su debut en Cuba en un concierto en el que interpretará un programa exigente compuesto por grandes arias de óperas francesas e italianas, piezas del género de la Chanson francesa y un romance ruso, profundizando en el repertorio lírico de los siglos XIX y XX. ￼

El tenor contará con la colaboración de la pianista Vilma Garriga y de la soprano Isabel Torres y el barítono Carlos Manuel González, quienes se integran como invitados especiales para enriquecer la experiencia musical. ￼

Formado en canto lírico con influencias internacionales, Billy tiene una trayectoria signada por su participación en importantes escenarios europeos y norteamericanos, y ha compartido escenario con figuras como el contratenor Philippe Jaroussky y el tenor Benjamin Bernheim. Su repertorio abarca interpretaciones emblemáticas de títulos como Tosca, La Traviata, Carmen, Fausto y Werther, entre otros. ￼

Como parte de su estancia en La Habana, el artista francés ofrecerá también una clase magistral el 19 de enero a las 10:00 a.m. en el teatro del Museo Nacional de la Música, destinada a jóvenes cantantes del movimiento lírico cubano en formación. ￼