La trayectoria de Iván Acosta

Iván Acosta fundó el grupo Latin American Theatre Ensemble, que se convirtió en plataforma de difusión de la dramaturgia latina en Estados Unidos.

Miami/El dramaturgo, guionista y director de cine cubano Iván Acosta protagoniza una conversación junto a su editor Luis Leonel León y el crítico de cine y periodista Alejandro Ríos, en el marco del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.

Figura esencial del teatro y el cine cubano en el exilio, Acosta ha desarrollado una obra que combina humor, crítica social y memoria colectiva. En títulos como Ventanas neoyorquinas con vistas cubanas o El Súper, retrató con lucidez y ternura la experiencia de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos, marcando un antes y un después en la representación audiovisual del exilio.

Radicado en Nueva York desde 1961, Acosta fundó el grupo Latin American Theatre Ensemble, que se convirtió en plataforma de difusión de la dramaturgia latina en Estados Unidos. Su película El Súper (1979), dirigida junto a León Ichaso, fue aclamada por la crítica y considerada una de las obras más emblemáticas del cine cubano en el exilio.

En entrevistas recientes, el autor ha señalado que su trabajo “busca rescatar la dignidad y el sentido del humor del exiliado, atrapado entre la nostalgia y la necesidad de reinventarse”. Su presencia en la Feria del Libro de Miami reafirma su papel como cronista cultural de la diáspora cubana y su aporte a la memoria artística del desarraigo.

El encuentro promete un diálogo sobre creación, identidad y la persistente relación entre Cuba y su diáspora a través del arte.