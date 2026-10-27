Ivette Cepeda presenta en Valencia su gira ‘Segundo viaje’

La intérprete estará acompañada por el guitarrista José Luis Beltrán, su habitual colaborador musical, en un formato íntimo que privilegia la expresividad vocal y los arreglos acústicos.

Valencia/La cantante cubana Ivette Cepeda regresa a Valencia como parte de su gira española Segundo viaje, con una presentación en Loco Club en la que ofrecerá un recorrido por el bolero, el son, la bossa nova, el filin, la habanera y la nueva trova. El concierto forma parte de una nueva etapa de sus actuaciones en España, después de su primera visita al país durante los meses de febrero y marzo.

Nacida en Sancti Spíritus y maestra de formación, Cepeda comenzó su trayectoria artística en la década de 1990. En 1995 se incorporó como solista al grupo Sello Cubano, dirigido por el contrabajista Orlando López Cachao, y en 2006 obtuvo el primer premio del concurso de interpretación Boleros de Oro. Su carrera como solista tomó impulso en 2008 con el espectáculo Estaciones, presentado en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

La intérprete estará acompañada por el guitarrista José Luis Beltrán, su habitual colaborador musical, en un formato íntimo que privilegia la expresividad vocal y los arreglos acústicos. El repertorio de esta gira incluye también versiones de canciones de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, dos referentes de la canción de autor española.

La presentación en Valencia llega después de sus conciertos en Tarragona y Barcelona, celebrados los días 9 y 11 de octubre, respectivamente. La gira tiene prevista otra parada en Pontevedra el 8 de noviembre.

Con tres décadas de trayectoria y varias producciones discográficas, entre ellas País (2014) y La rosa de Jericó (2021), Ivette Cepeda ha desarrollado una carrera que combina la canción cubana tradicional con influencias del jazz y otros géneros latinoamericanos.