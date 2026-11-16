Ivonne Ferrer presenta en Brasil 'Cartografías de la memoria: cuerpo, agua y territorio'

Goiânia (Brasil)/La artista cubana Ivonne Ferrer presenta la exposición personal Cartografías de la memoria: cuerpo, agua y territorio, bajo la curaduría de Dayalis González. La muestra propone un acercamiento a las relaciones entre identidad, desplazamiento y pertenencia, cuestiones recurrentes en una obra que convierte el cuerpo y los espacios habitados en territorios de la memoria.

Nacida en La Habana en 1968, Ferrer ha desarrollado una producción que abarca pintura, escultura, cerámica, serigrafía, collage e instalaciones textiles. Su trabajo incorpora formas geométricas, fragmentos corporales y materiales diversos para construir cartografías simbólicas de los lugares que las personas habitan, abandonan o conservan en sus recuerdos.

La exposición se inscribe en una etapa de intensa actividad internacional de la creadora. En agosto participó en Entre Lugares. Prácticas contemporáneas entre Brasil, Cuba y Puerto Rico, organizada en el Instituto Cervantes de São Paulo, donde presentó obras de la serie Cartografías del ser. Entre ellas figuraban instalaciones que recurren a tableros de ajedrez, bordados y fragmentos de cerámica para reflexionar sobre las fronteras físicas y emocionales.

Formada en la Academia de Bellas Artes San Alejandro y en el Taller Nacional de Serigrafía René Portocarrero, Ferrer vivió en España y reside en Estados Unidos desde 1995. Su experiencia entre diferentes países y culturas ha marcado una trayectoria en la que el desarraigo, la memoria personal y la reconstrucción de la identidad ocupan un lugar central.

La muestra forma parte de la creciente presencia de la artista en el circuito brasileño de artes visuales, donde sus investigaciones sobre el cuerpo, la geometría y el territorio han encontrado nuevos espacios de intercambio.