'Jacuzzi', de Yunior García Aguilera

Tres amigos (interpretados por el propio Yunior García Aguilera, Claudia Álvarez y Yadier Fernández) se reencuentran en La Habana luego de algunos años sin verse. Una fiesta en la bañera desata un huracán de contradicciones sentimentales y políticas. Todo y nada ha cambiado entre ellos. Todo y nada ha cambiado en Cuba.

'Jacuzzi' es un catalejo que mira directamente hacia la compleja y polémica realidad cubana. Es el testimonio de tres cuerpos jóvenes que, al salir del teatro, enfrentarían en carne propia las consecuencias de pensar diferente, decirlo en voz alta y decidir "mojarse" ante un régimen de pensamiento único. La realidad y la ficción se mezclan en este espectáculo, cuyos protagonistas también han jugado un rol principal en los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba.