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'Jacuzzi', de Yunior García Aguilera

Lugar: Centro de Arte Harina de Otro Costal, C/ Bojeo, 90, Trigueros, España, 21620

Fecha de inicio: 24-08-2026, 10:00 p.m.

Fecha de fin: 24-08-2026, 11:30 p.m.

Cartel promocional del evento.
Cartel promocional del evento. / Cortesía

21 de agosto 2026 - 06:15

Tres amigos (interpretados por el propio Yunior García Aguilera, Claudia Álvarez y Yadier Fernández) se reencuentran en La Habana luego de algunos años sin verse. Una fiesta en la bañera desata un huracán de contradicciones sentimentales y políticas. Todo y nada ha cambiado entre ellos. Todo y nada ha cambiado en Cuba.

'Jacuzzi' es un catalejo que mira directamente hacia la compleja y polémica realidad cubana. Es el testimonio de tres cuerpos jóvenes que, al salir del teatro, enfrentarían en carne propia las consecuencias de pensar diferente, decirlo en voz alta y decidir "mojarse" ante un régimen de pensamiento único. La realidad y la ficción se mezclan en este espectáculo, cuyos protagonistas también han jugado un rol principal en los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba.

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