Ciego de Ávila/La Galería de Arte Provincial de Ciego de Ávila inaugura la exposición personal Jardín ideal, de la reconocida Zaida del Río, Premio Nacional de Artes Plásticas 2023. La muestra itinerante recorre más de cinco décadas de creación de una de las figuras más influyentes de la plástica cubana contemporánea, con un enfoque simbólico en torno a la naturaleza y el medio ambiente. ￼

Con el jardín como leitmotiv, la exposición presenta 18 obras sobre papel que dialogan entre sí para construir un paisaje fantástico, sugerente y lleno de referencias al entorno natural, la vida orgánica y las transformaciones interiores que suscita la observación del mundo. De esta colección forman parte piezas de distintas series de la autora, como los tatuajes, su experiencia en un viaje a Egipto y otras temáticas recurrentes que abarcan desde motivos religiosos hasta la danza y las flores.

Del Río ha desarrollado una obra de profundo lirismo visual, marcada por un imaginario simbólico que explora la naturaleza, la figura femenina, la espiritualidad y la condición humana a través del color, la forma y técnicas mixtas. Su trabajo combina sensibilidad y expresividad, y se caracteriza por un constante diálogo entre lo terrenal y lo espiritual, lo cotidiano y lo sublime. ￼

La artista ha transitado múltiples etapas creativas: desde sus primeras exploraciones bucólicas del campo y el paisaje hasta series inspiradas en religiones afrocubanas, simbolismos, danza, cosmologías y visiones oníricas que atraviesan culturas múltiples. Su universo visual es un encuentro entre mitos, naturaleza, lo femenino y la memoria. Jardín ideal sintetiza estas preocupaciones en un conjunto de piezas donde el jardín se convierte en metáfora del pensamiento y la vida en constante crecimiento y transformación.