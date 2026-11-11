Jorge Brioso presenta en Madrid 'Coser y cantar', una lectura de la Odisea en clave de jazz

En este ensayo de 140 páginas, Brioso propone una lectura de la Odisea de Homero a partir de los procedimientos de improvisación y variación característicos del jazz.

Madrid/El escritor y ensayista cubano Jorge Brioso (La Habana, 1965) presenta Coser y cantar. Interpretar la Odisea como si fuera un standard de jazz, su nuevo libro publicado por la editorial valenciana Pre-Textos. El autor conversará sobre la obra con el filósofo Javier Gomá Lanzón, director de la Fundación Juan March, y Juan Manuel Tabío, ensayista, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en letras clásicas.

En este ensayo de 140 páginas, Brioso propone una lectura de la Odisea de Homero a partir de los procedimientos de improvisación y variación característicos del jazz. Su punto de partida es la posibilidad de reinterpretar una obra clásica sin perder sus elementos esenciales, del mismo modo que los músicos transforman un standard mediante nuevas versiones que conservan reconocible la melodía original.

El autor encuentra en el poema homérico una reflexión sobre el regreso, la identidad y el extravío. La travesía de Ulises se convierte así en una oportunidad para interrogar la relación entre la tradición y la libertad creativa. El volumen incorpora también una aproximación a la Eneida y las Geórgicas, de Virgilio, como prolongación de ese diálogo entre la literatura antigua y las formas contemporáneas de interpretación.

Catedrático de literatura en Carleton College, Minnesota, Brioso ha dedicado buena parte de su trayectoria al pensamiento filosófico y a la literatura española y latinoamericana, con especial atención a autores como José Lezama Lima, Jorge Luis Borges, María Zambrano y José Ortega y Gasset. Entre sus libros figuran El privilegio de pensar (2020), Al modo de Narciso (2023), La destrucción por el soneto. Sobre la poética de Néstor Díaz de Villegas (2024) y La lucidez confrontada. La filosofía política de Ortega en contrapunto (2024), escrito junto con Jesús Miguel Díaz Álvarez.

La presentación ofrecerá un encuentro entre literatura, filosofía y música, con el jazz como hilo conductor de una propuesta que invita a escuchar de otra manera uno de los grandes relatos de la tradición occidental.