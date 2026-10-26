‘El autor discontinuo’: Jorge Luis Marrero conversa sobre su obra en Galería Continua

La Habana/El artista cubano Jorge Luis Marrero protagoniza El autor discontinuo, un encuentro dedicado a recorrer su obra y explorar las ideas, experiencias y procesos creativos que han marcado su trayectoria.

La conversación forma parte del ciclo Charlas Continuas, organizado por Galería Continua, y contará con la presencia del propio artista. Amanda Oliver será la encargada de moderar el intercambio.

El encuentro propone acercarse a la producción de Marrero a través del diálogo, con espacio para reflexionar sobre su lenguaje artístico y las distintas etapas de su trabajo.

Nacido en La Habana en 1970, Jorge Luis Marrero pertenece a una generación de artistas cubanos que comenzó a desarrollar su obra durante los convulsos años 90. Su trayectoria se caracteriza por una constante experimentación con los lenguajes y los límites del arte: ha transitado por la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el video, la instalación y el performance. Lejos de encasillarse en una disciplina, Marrero ha convertido la identidad del creador, las relaciones entre arte y sociedad y los mecanismos de legitimación cultural en algunos de los ejes de su trabajo. La ironía, las referencias autobiográficas y una mirada crítica sobre el contexto cubano atraviesan buena parte de su producción.

Entre sus proyectos más singulares figura Nadie me vio partir, concebido para la XII Bienal de La Habana, en 2015, cuando convirtió su propia ausencia en una intervención artística: mientras se celebraba el evento, viajó a México y dejó como testimonio de su participación una carta de invitación. Su obra ha pasado por espacios como Espacio Aglutinador, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, además de exhibirse fuera de Cuba. Pese a esa trayectoria, su presencia en las galerías y en los relatos más difundidos sobre el arte contemporáneo cubano ha sido irregular, una circunstancia que añade interés a este recorrido público por su trabajo.

La actividad se integra en la programación cultural de Galería Continua en La Habana, un espacio dedicado a promover el intercambio entre artistas y públicos.