Jorge Luis Miranda Carracedo reúne tres universos creativos en ‘Tres Veces Uno’

Santo Domingo/El artista cubano Jorge Luis Miranda Carracedo presenta Tres Veces Uno, una exposición personal que reúne obras de diferentes etapas de su trayectoria y propone un diálogo entre la imaginación, la memoria, la ciencia y las múltiples dimensiones de la experiencia humana.

Bajo la curaduría de Paula Gómez, la muestra pone de relieve el dominio técnico de Carracedo y su capacidad para transformar la pintura en un instrumento de reflexión. Sus composiciones establecen conexiones entre la historia del arte, la filosofía, la sociología y los avances científicos, mediante un lenguaje visual en el que conviven la ironía, las paradojas y las referencias culturales.

Astronautas, simios, elefantes, serpientes, tiburones, criaturas híbridas y seres mutantes pueblan un universo plástico que por momentos recuerda a un bestiario contemporáneo. En otras obras, las alusiones al cosmos, a la vida extraterrestre y a arquitecturas fantásticas sugieren escenarios donde la naturaleza y la tecnología adquieren nuevos significados.

La exposición combina elementos del surrealismo, la ficción y la fantasía para abordar las transformaciones, contradicciones e incertidumbres del mundo contemporáneo. Según el texto curatorial, Carracedo utiliza metáforas visuales y referencias al pasado para establecer relaciones inesperadas entre distintas épocas y formas de conocimiento.

La propuesta, organizada en ASR Galería con la participación de Arte San Ramón, invita al espectador a cuestionar los límites de lo conocido y a reflexionar sobre una pregunta que atraviesa toda la muestra: “¿En qué nos estamos convirtiendo?”.