José Bedia presenta en Madrid ‘Diálogos en el desierto’

La obra de Bedia se caracteriza por el diálogo entre el arte contemporáneo, la antropología y las tradiciones espirituales y culturales de distintos pueblos.

Madrid/El artista cubano José Bedia (La Habana, 1959) inaugura en la sede madrileña de la galería El Apartamento la exposición personal Diálogos en el desierto. La muestra ocupará el Main Room de la institución y podrá visitarse durante una jornada inaugural que se extenderá desde el mediodía hasta las ocho de la noche, según la convocatoria.

Bedia es una de las figuras esenciales de la renovación del arte cubano iniciada a comienzos de la década de 1980. Graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana en 1981, integró la histórica exposición Volumen 1, considerada un punto de inflexión para el arte contemporáneo de la Isla. Su trayectoria adquirió posteriormente una amplia proyección internacional, entre otros hitos con su participación en Magiciens de la Terre, en París, en 1989, y con la obtención del Primer Premio de la Bienal de Pekín en 2010.

La obra de Bedia se caracteriza por el diálogo entre el arte contemporáneo, la antropología y las tradiciones espirituales y culturales de distintos pueblos. Su interés por las culturas amerindias y afroatlánticas, así como sus experiencias en África y sus prolongadas estancias entre comunidades indígenas de América, han nutrido un universo visual poblado de figuras esquemáticas, animales, signos, mapas y referencias rituales. El artista fue iniciado en 1983 en la Regla Kongo y su estancia en Angola reforzó su interés por las raíces africanas de las culturas americanas.

Sus obras forman parte de las colecciones del Museum of Modern Art (MoMA), el Whitney Museum y el Guggenheim Museum de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el Los Angeles County Museum of Art y el Pérez Art Museum Miami, entre otras instituciones. En 2023, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), en México, le dedicó Viaje circular, una exposición con motivo de sus primeras cinco décadas de trayectoria artística.

Bedia mantiene una relación con El Apartamento, que lo incluye entre sus artistas y que en 2025 presentó una de sus piezas en Década. Volumen I, exposición organizada en su sede en La Habana para celebrar los diez años de la galería.