José Villa Soberón presenta la escultura 'Macaron' en Centro Habana

Villa Soberón es uno de los escultores cubanos más reconocidos por su presencia en los espacios públicos.

La Habana/El escultor cubano José Villa Soberón (Santiago de Cuba, 1950), Premio Nacional de Artes Plásticas 2008, será el próximo artista invitado del Espacio Barcelona, donde se develará su obra Macaron, una escultura de gran formato realizada en acero inoxidable y acero corten. La presentación incluirá una conversación pública con el escritor y crítico de arte Alex Fleites, quien entrevistará al creador sobre su trayectoria y su trabajo artístico.

Villa Soberón es uno de los escultores cubanos más reconocidos por su presencia en los espacios públicos. Entre sus obras más populares figuran las estatuas de John Lennon, en El Vedado habanero; el Caballero de París, junto al antiguo Convento de San Francisco de Asís; Ernest Hemingway, en el bar Floridita, y Benny Moré, en el Paseo del Prado de Cienfuegos. Sus esculturas han contribuido a convertir personajes históricos y culturales en figuras cercanas a los transeúntes.

Graduado de la Escuela Nacional de Arte de La Habana en 1971 y de la Academia de Artes Plásticas de Praga en 1976, el artista ha desarrollado una carrera que combina la escultura figurativa con la abstracción y la experimentación con materiales industriales. Su producción incluye piezas monumentales emplazadas en numerosos países de América, Europa y Asia.

El acero inoxidable y el acero corten ocupan un lugar destacado en su obra abstracta, caracterizada por el movimiento, las formas geométricas y las relaciones entre volumen y espacio.

La presentación de Macaron permitirá acercarse a esta vertiente de su producción, menos conocida por el gran público que sus monumentos figurativos, y escuchar al propio artista reflexionar sobre su creación.