Jóvenes voces del Teatro Lírico Nacional de Cuba protagonizan un concierto en La Habana

El programa, dividido en dos partes, propone un recorrido por la música vocal europea y cubana, con arias de ópera.

Lugar: Sala Gonzalo Roig, Teatro Lírico Nacional de Cuba, Zulueta 253, entre Ánimas y Neptuno, La Habana Vieja, Cuba. Fecha de inicio: 30-10-2026, 4:00 pm. Fecha de fin: 30-10-2026, 6:00 pm.

La Habana/Los estudiantes de la Unidad Docente del Teatro Lírico Nacional de Cuba ofrecerán un concierto dedicado a sus profesores y a la institución que los forma como artistas. La presentación estará bajo la dirección artística de la soprano y maestra Katia Selva, con la dirección general de Yosvani Duarte y el acompañamiento al piano de Claudia Lastra.

El programa, dividido en dos partes, propone un recorrido por la música vocal europea y cubana, con arias de ópera, fragmentos de zarzuela y canciones de concierto. Entre los compositores seleccionados figuran Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Christoph Willibald Gluck, Alessandro Scarlatti, Alessandro Stradella, Ernesto Lecuona y Guido López-Gavilán.

Participarán los jóvenes intérpretes Lissinia Miranda, Stephanie Naranjo, Darianna López, Leyra Oliva, John Selva, Yusmaikel Mora, Isabella González, Cecilia Lozada, Suset Ríos, Lorena Ibarra, Amalia Irazogui, Isis Torres y Mery Cabrera, entre otros. El concierto contará además con la participación del violinista Bernaldo de Jesús y de William Selva como artista invitado.

Entre las piezas anunciadas destacan V’adoro pupille, de Händel; Vedrai, carino, de Mozart; Canción del amor triste y Karabalí, de Ernesto Lecuona; y Precio, del compositor cubano Guido López-Gavilán. El programa concluirá con Ave María, de Johann Sebastian Bach y Charles Gounod, interpretada por Mery Cabrera.

La Unidad Docente del Teatro Lírico Nacional, creada en el año 2000 por iniciativa del tenor Adolfo Casas, ha desempeñado un papel importante en la formación de nuevas generaciones de cantantes líricos cubanos. Su labor combina la enseñanza especializada con la participación de los estudiantes en conciertos y producciones escénicas.

La presentación constituye también un homenaje a los profesores que han acompañado la formación de estos jóvenes artistas y una oportunidad para que el público conozca a algunas de las nuevas voces de la lírica cubana.