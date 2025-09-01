Juan Padrón a 40 años de 'Vampiros en La Habana'

La Habana/Lugar: Galería Continua

Fecha de inicio: 30-08-2025/ 6:00 pm

Fecha de fin: 30-11-2025/ 6:00 pm

La muestra, en la Galería Continua del barrio chino de la capital cubana, reúne por primera vez una selección de acetatos originales y fragmentos del primer storyboard (guion gráfico), con más de 80 obras pictóricas de Padrón sobre vampiros.

El objetivo, como explica a EFE Silvia Padrón, hija del artista y encargada de su legado, es homenajear al creador de ‘Vampiros en La Habana’ y festejar el aniversario de una película que, a su juicio, se erige como un parteaguas.

La exposición, que permanecerá abierta tres meses, muestra también por primera vez en Cuba una selección de 30 tintes de Padrón, obras de trazo sencillo y directo en las que años después del estreno de la película el ilustrador se adentra de nuevo en la temática vampírica. La muestra está presidida, en su sala principal, por dos gigantografías de siete por cinco metros, obras pictóricas del caricaturista cubano llevadas a papel de pared y donde se puede apreciar el preciosismo de cada trabajo.

Padrón (1947-2020) es el gran caricaturista cubano del siglo XX. Además de ‘Vampiros en La Habana’, el artista destacó en la isla y más allá por su personaje de animación Elpidio Valdés, un guerrillero independentista cubano, también llevado a la gran pantalla. La galería cuenta con una pequeña sala de cine donde se van a mostrar escenas seleccionadas de la película y está previsto que ‘Vampiros en La Habana’, al completo, se pase a diario para poner punto y final a cada jornada de la exposición.