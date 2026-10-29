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Julio M. Shiling presenta en Miami ‘Requisitos para la transición democrática cubana’

Miami

Lugar: Big Five Club, 600 SW 92nd Avenue, Miami, FL 33174, Estados Unidos.

Fecha de inicio: 19-11-2026, 6:00 pm.

Fecha de fin: 19-11-2026, 8:00 pm.

Julio M. Shiling presenta su nuevo libro en un encuentro con analistas que abordarán los desafíos de una eventual transición democrática en Cuba.
Julio M. Shiling presenta su nuevo libro en un encuentro con analistas que abordarán los desafíos de una eventual transición democrática en Cuba. / Amazon
14ymedio

29 de octubre 2026 - 11:38

Miami/El politólogo y escritor cubano Julio M. Shiling presenta su libro Requisitos para la transición democrática cubana, una obra dedicada a examinar las condiciones políticas e institucionales necesarias para un eventual cambio de sistema en la Isla.

La publicación se incorpora al debate sobre el futuro de Cuba y las dificultades que supondría pasar de un régimen de partido único a un sistema democrático. La presentación ofrecerá un espacio para discutir los desafíos de ese proceso y las propuestas del autor.

Shiling, director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, participará en un encuentro conducido por la periodista y escritora Lourdes Ubieta. Los comentarios sobre el libro estarán a cargo de Nicolás Gutiérrez, abogado y analista político; Ariel Remos, presidente de Herencia Cultural Cubana; Luis Leonel León, director del Cuban Studies Institute y de El Nuevo Conservador; y Alberto Luzarraga, abogado y banquero internacional.

La actividad comenzará con una recepción, acompañada de entremeses y un brindis. La presentación del volumen está prevista para las 6:30 pm y contará con una sesión de preguntas y respuestas, además de un espacio para los comentarios del público.

El encuentro está organizado por Patria de Martí, la Fundación para la Democracia Panamericana, Herencia Cultural Cubana, el Cuban Studies Institute y El Nuevo Conservador.

La entrada y el estacionamiento son gratuitos. Para quienes no puedan asistir, la presentación se transmitirá en directo a través de la página de Patria de Martí y de sus plataformas sociales, así como del canal de YouTube TV Libertad.

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