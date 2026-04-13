Karla Suárez presenta en Madrid ‘Objetos perdidos’

Madrid/Karla Suárez presenta en Madrid su novela Objetos perdidos. La acompaña en esta oportunidad la escritora Ana Pellicer.

Objetos perdidos, Karla Suárez, Editorial Comba (España)

"Cuando bailas el mundo desaparece…" Toda la vida Giselle ha repetido esta frase, pero su sueño de ser bailarina es un todo o nada del que toma verdadera consciencia en Barcelona, donde termina perdida tras una agria discusión con su novio y el robo de su bolso. En él, además de la documentación y el teléfono, llevaba objetos de gran valor sentimental. Su única referencia en la ciudad es un amigo, cubano como ella, del que sabe que vive en algún lugar cercano a la Sagrada Familia. Con la esperanza de encontrarlo, Giselle pasa tres días durmiendo en la calle y vagando por los alrededores de la basílica. El recuerdo de sus objetos perdidos la llevará a reconstruir ciertos sucesos en los que nunca quiso pensar demasiado. Esta historia es una apasionante búsqueda del lugar que ocupa la mujer en nuestro tiempo y de la fuerza, unas veces creativa y otras destructiva, que tienen las pasiones.

"Objetos perdidos es una novela preciosa, conmovedora, profunda bajo su aparente sencillez, desesperada y esperanzada al mismo tiempo, muy bellamente escrita" (Rosa Montero). "Giselle en una de las heroínas literarias más hermosas del año, entrañable y auténtica en su búsqueda de la verdad." (A. Cambron, La Suricate Magazine). "Karla Suárez capta la esencia de los sueños perdidos." (J.C. Talavera, Excelsior).