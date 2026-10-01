‘Kochūten’, de Humberto Castro llega a París

Castro aborda asuntos recurrentes en su trayectoria como la existencia, el amor, la violencia, el poder, la soledad y el deseo.

Lugar: Galerie Akié Arichi, 26 rue Keller, 75011 París, Francia. Fecha de inicio: 06-10-2026, 6:00 pm, inauguración con presencia del artista. Fecha de fin: 26-10-2026, 7:00 pm. Horario: De martes a sábado, de 2:00 pm a 7:00 pm. Domingos y lunes, cerrado.

París/El artista cubano Humberto Castro regresa a París con Kochūten, una exposición personal de pinturas de pequeño formato que propone encerrar grandes asuntos humanos en superficies deliberadamente reducidas.

El título procede del término japonés Kochūten (壺中天), vinculado a una antigua concepción china que puede traducirse aproximadamente como “el cielo dentro de una vasija”: la posibilidad de que un mundo, e incluso un universo, esté contenido en un espacio aparentemente limitado. A partir de esa paradoja, Castro aborda asuntos recurrentes en su trayectoria como la existencia, el amor, la violencia, el poder, la soledad, el deseo, la memoria, la muerte, el desplazamiento y la relación del individuo con su propia historia.

La exposición prolonga además el diálogo de Castro con la cultura japonesa. En 2025 presentó en esta misma galería parisina Haïku, integrada por pequeños acrílicos para los que escribió posteriormente un poema haiku asociado a cada obra. El artista explicó entonces que le interesaba especialmente la capacidad de esa forma poética para expresar una idea amplia con muy pocos elementos.

Nacido en La Habana en 1957, Castro estudió en la Academia de Bellas Artes San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte. Fue una de las figuras de la llamada Generación de los 80 y en 1983 fundó, junto con otros creadores, el grupo Hexágono, que desarrolló instalaciones orientadas a provocar la participación del público. Su obra abarca pintura, dibujo, grabado, cerámica, instalación y performance. En 1989 se instaló en París, donde permaneció durante una década, antes de trasladarse en 1999 a Estados Unidos.

La relación con la Galerie Akié Arichi viene precisamente de aquella etapa francesa: Castro expuso allí ya a comienzos de los años 90 y ha mantenido el vínculo con el espacio durante décadas.

Como actividad relacionada con Kochūten, el viernes 9 de octubre, a las 9:00 pm, se proyectará The Walker, película biográfica sobre Humberto Castro realizada por Raúl Francisco, en la Maison de l’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain, París, según la convocatoria de la exposición.