La obra aborda el amor, la libertad individual, el sacrificio y el peso de las convenciones sociales.

Lugar: Salón de Eventos del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, Paseo del Prado, esquina a San Rafael, Centro Habana, La Habana. Fecha de inicio: 28-11-2026, 5:00 pm. Fecha de fin: 06-12-2026, 5:00 pm.

La Habana/El Teatro Lírico Nacional de Cuba presenta La traviata, una de las óperas más célebres de Giuseppe Verdi, como parte de la clausura de la XXVIII Semana de la Cultura Italiana en Cuba. La producción, realizada con el apoyo de la Embajada de Italia en La Habana, propone una puesta en escena íntima que reduce la distancia entre los intérpretes y el público.

Bajo la dirección escénica de Luis Ernesto Doñas, el montaje sitúa en primer plano los cuerpos, las miradas y las relaciones humanas, invitando a los espectadores a convertirse en testigos cercanos de la tragedia de Violetta Valéry. La obra, estrenada originalmente en Venecia en 1853 e inspirada en La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, aborda el amor, la libertad individual, el sacrificio y el peso de las convenciones sociales.

El personaje de Violetta será interpretado por las sopranos Milagros de los Ángeles, Bárbara Llanes y Yoslainy Derrickel, esta última debutante en el papel. Los tenores Iré Daniel Jiménez y César Vázquez se estrenarán como Alfredo Germont, mientras que los barítonos Alejandro David García y Reinaldo Cobas asumirán el personaje de Giorgio Germont.

La producción cuenta con la dirección musical de Yhovani Duarte, la dirección coral de Denisse Falcón Lay, la escenografía de Massiel Teresa Borges y el vestuario de Yudit Domínguez Mazorra. Participan el coro y los solistas del Teatro Lírico Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y bailarines del Ballet Español de Cuba, con coreografía de Eduardo Veitía.

Esta colaboración entre la compañía lírica y la Embajada de Italia da continuidad a anteriores proyectos dedicados al repertorio operístico italiano, entre ellos Madama Butterfly y un concierto homenaje a Giacomo Puccini.

Funciones: 28 y 29 de noviembre, y 5 y 6 de diciembre, a las 5:00 pm.

Entradas: Disponibles en la taquilla del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso a partir del martes 24 de noviembre.