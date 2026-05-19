Lanzamiento del libro ‘Morir de Exilio: Lejos de Cuba’

Madrid/La escritora Uva de Aragón presenta en Madrid la edición revisada y aumentada de su libro Morir de exilio: Lejos de Cuba (Eriginal Books, 2026), en conmemoración de su vigésimo aniversario. La obra reúne cerca de noventa artículos y semblanzas que rinden homenaje a creadores, activistas y figuras públicas cubanas fallecidas fuera de su tierra natal, conformando un microcosmos de la historia del exilio cubano.

La presentación tendrá lugar en Madrid en la sede de la Fundación. El encuentro contará con la intervención de la editora y ensayista Vitalina Alfonso, los comentarios de la propia autora, Uva de Aragón, y la moderación de la escritora y periodista Gina Montaner.

Para más información, la organización ha facilitado el teléfono de contacto (+34) 91 023 8478.