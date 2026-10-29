Joel Adriel Hernández Zamora convierte la fe y la vida cotidiana en arte en ‘Latidos de fe’

El joven artista santaclareño transforma la intimidad de una vivienda cubana en una reflexión visual sobre la fe, la incertidumbre y la vida cotidiana.

Santa Clara/La exposición personal Latidos de fe, del joven artista plástico Joel Adriel Hernández Zamora, propone una mirada a la realidad cubana a través de las relaciones entre la espiritualidad, la vida doméstica y las incertidumbres de la existencia cotidiana.

Concebida como una casa que ha dejado de ser refugio para convertirse en testimonio, la muestra transforma el espacio expositivo en una evocación de la vivienda cubana. Las obras ocupan simbólicamente el lugar de los muebles y construyen un recorrido en el que la fe aparece no tanto como una certeza o un consuelo, sino como una fuerza vulnerable, sometida a las tensiones de la vida.

El título alude a esa persistencia: un latido que puede alterarse, interrumpirse y volver a comenzar. Desde esta perspectiva, la exposición establece un diálogo entre la experiencia íntima y las circunstancias sociales que condicionan la existencia de los cubanos.

Nacido en Santa Clara en 2002, Hernández Zamora es graduado de Artes Visuales por el Centro Provincial de Enseñanza Artística Olga Alonso. Su trabajo se distingue por una sensibilidad hacia los discursos y contradicciones de la Cuba contemporánea, que incorpora a su lenguaje plástico mediante imágenes y objetos cargados de significados personales y colectivos.

La propuesta cuenta también con la participación del artesano Ray Espinosa Ruiz y del poeta Ginley Durán Castellón, autor del texto de presentación de la muestra. La confluencia de artes visuales, artesanía y poesía amplía las posibilidades de lectura de un proyecto que encuentra en los objetos cotidianos y los símbolos de la fe una manera de interrogar el presente.