Lectura dramatizada de 'La casa vacía', de Dayana Contreras

Madrid/Este viernes 19 de junio, la Librería Arenales en Madrid será el escenario de la lectura dramatizada de La casa vacía (Pepitas de calabaza, 2024), la laureada pieza teatral de la actriz y dramaturga cubana Dayana Contreras. La obra llega a esta cita respaldada por el prestigioso 57º Premio Literario Kutxa Fundazioa Donostia de Teatro en castellano (2024), consolidándose como una de las propuestas más potentes de la dramaturgia contemporánea reciente en España.

Bajo la dirección escénica de Rey Montesinos, la lectura cobrará vida a través de las voces, los cuerpos y la carga emotiva de un elenco de lujo integrado por las reconocidas actrices Aimee Despaigne, Yanet Sierra y la propia Dayana Contreras. Será una excelente oportunidad para que el público pueda conectar de manera íntima y directa con la fuerza de un texto que explora los afectos, las ausencias y las complejidades del desarraigo.