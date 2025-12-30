La Habana/Desde el 11 de septiembre se encuentra abierta en el segundo piso del Centro Wifredo Lam la exposición colectiva Lecturas Verticales, una muestra que toma como eje el libro-arte y sus múltiples derivas dentro del arte contemporáneo cubano. Lejos de concebir el libro como un objeto pasivo o estrictamente editorial, la exposición propone un acercamiento a prácticas que cuestionan la lectura lineal y horizontal, apostando por una experiencia más inquieta, fragmentaria y profundamente poética.

La muestra parte de nociones como la narrativa rizomática, la hipertextualidad y la deconstrucción, entendidas no solo como recursos formales, sino como estrategias que generan una “verticalidad” en el acto de leer y mirar. En este sentido, Lecturas Verticales invita al espectador a asumir un rol activo y sensible, frente a obras que demandan tiempo, atención y una disposición abierta a la asociación libre.

El recorrido reúne a un amplio grupo de creadores cubanos que, desde trayectorias y generaciones diversas, han dialogado con el libro-arte como soporte, concepto o punto de partida. Entre los artistas participantes se encuentran: Aluan Argüelles, Andrea Sánchez, Duniesky Martín, Gabriela Reyna, Greta Reyna, Proyecto Haciendo Presión, Hanoi Pérez, Hermaiony Villa, Iván Perera, Janette Brossard, José Ángel Toirac, Liudmila & Nelson, Norberto Marrero, Osley Ponce, Pablo Bordón, Pedro Luis Casteleiro, Rolando Galindo, Wilfredo Prieto, Yamilé Pardo, Yamilis Brito, Yari Rassi, Yerandee González, Yornel Martínez y Yunior La Rosa.

Las obras se organizan en tres salas temáticas: Diarios de Vida, Re-Escrituras y Palabras Nunca Dichas, que no funcionan como una secuencia cerrada ni establecen un orden de lectura obligatorio. Por el contrario, estas salas se presentan como zonas de resonancia donde emergen preocupaciones centrales del arte cubano actual, como la preservación —y la ausencia— de la memoria y el archivo, las incertidumbres del contexto sociopolítico, así como búsquedas espirituales e introspectivas que colocan al individuo como referente.

La propuesta museográfica acompaña esta idea de verticalidad y lectura expandida, transformando el espacio expositivo en un territorio para ser habitado más que contemplado. El diseño del montaje favorece el recorrido libre y la toma de decisiones personales por parte del visitante, reforzando el carácter experiencial de la muestra y subrayando la autonomía del público para construir sus propias conexiones entre las obras.

Lecturas Verticales se presenta así como un síntoma del quehacer artístico de estos días, una exposición que no busca ofrecer respuestas cerradas, sino activar preguntas sobre el lenguaje, la memoria y las formas de narrar desde el arte contemporáneo. Una invitación a leer con el cuerpo, con la mirada y con el pensamiento, desde múltiples direcciones.