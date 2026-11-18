Burke ha anunciado que tocará el piano acompañada por músicos argentinos, en un formato cercano que permitirá al público reencontrarse con su voz y sus canciones.

Buenos Aires/La cantante, pianista y compositora cubana Lena Burke regresa a los escenarios argentinos con Lena Burke y todos sus clásicos, un concierto íntimo en el que repasará los temas más conocidos de su carrera y presentará nuevas composiciones, entre ellas Veo Veo y A Celia, esta última concebida como homenaje a Celia Cruz.

El repertorio incluirá canciones como Tu corazón, su colaboración con Alejandro Sanz, y Estar contigo, popularizada junto a Álex Ubago y Jorge Villamizar en el trío Alex, Jorge y Lena. La artista también interpretará B.O.B.O., uno de sus lanzamientos recientes, en una presentación que combinará romanticismo, recuerdos y nuevas propuestas musicales.

Burke ha anunciado que tocará el piano acompañada por músicos argentinos, en un formato cercano que permitirá al público reencontrarse con su voz y sus canciones después de varios años de ausencia de los escenarios del país sudamericano.

Hija de la cantante Malena Burke y nieta de Elena Burke, dos figuras fundamentales del bolero cubano, Lena comenzó su trayectoria profesional como pianista y acompañante de su madre. Posteriormente desarrolló una carrera como solista y compositora, con colaboraciones internacionales y reconocimientos como el Latin Grammy obtenido por el proyecto Alex, Jorge y Lena.

La presentación supone un nuevo encuentro con el público argentino, ante el que la artista actuó anteriormente en el Luna Park, como telonera de Joss Stone.

Las entradas están disponibles en Plateanet.