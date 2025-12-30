La muestra destaca por su capacidad de desplazar al público de la realidad a la ficción en cuestión de segundos.

Holguín/En la Sala Electa Arenal Huerta del Centro Provincial de Artes Plásticas quedó inaugurada la exposición personal El lenguaje de las formas, del artista Óscar García González, una muestra que reúne alrededor de 50 piezas realizadas a partir de diversas técnicas y soportes. La exposición propone un recorrido por un universo visual donde el gesto, la línea y la composición funcionan como vehículos para la exploración de lo sensible y lo imaginado.

Según se señala en las palabras del catálogo, firmadas por Thais Palau Pineda, las obras de García González se presentan como una invitación abierta a la imaginación del espectador y a la experimentación constante del creador. Cada pieza sugiere relatos que transitan entre lo ficticio y lo real, historias que emergen desde la plumilla, el pincel o el lápiz y se instalan en la mente y en la emoción de quien las observa.

La muestra destaca por su capacidad de desplazar al público de la realidad a la ficción en cuestión de segundos, generando un juego de tensiones donde lo introspectivo ocupa un lugar central. En ese tránsito, el artista pone en vilo el universo del espectador y comparte una visión personal que apuesta por la sugerencia más que por la narración literal, favoreciendo lecturas múltiples y abiertas.

El lenguaje de las formas se inserta así en el programa expositivo del Centro Provincial de Artes Plásticas como una propuesta que dialoga con la sensibilidad contemporánea y con la necesidad de activar la imaginación como espacio de encuentro entre obra y público.