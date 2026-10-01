‘Lezama Lima: Soltar la lengua’ en la Freedom Tower de Miami

La velada estará dedicada a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de José Lezama Lima.

Miami/La Freedom Tower de Miami acogerá una nueva proyección del documental Lezama Lima: Soltar la lengua, del cineasta cubano Ernesto Fundora, como parte de las actividades por el 50 aniversario de la muerte de José Lezama Lima y los 60 años de la publicación de Paradiso. La función, organizada en colaboración con la Miami Book Fair, será gratuita y estará abierta al público.

Tras la exhibición participarán en una conversación Fundora y el crítico de cine Alejandro Ríos. El encuentro forma parte de las actividades culturales desarrolladas en la histórica Freedom Tower por el Museum of Art and Design (MOAD) del Miami Dade College. El museo anuncia además refrigerios ligeros y estacionamiento gratuito para los asistentes en el garaje del MDC situado en 500 NE Second Avenue.

Realizado durante aproximadamente una década, Lezama Lima: Soltar la lengua reconstruye la vida, la obra y el universo intelectual del autor de Paradiso mediante los testimonios de 28 escritores, artistas, académicos, amigos y personas cercanas al poeta, entrevistados en La Habana, Miami, Costa Rica y Ciudad de México. Entre ellos aparecen Cintio Vitier, Fina García Marruz, Antón Arrufat, Reinaldo González, Belkis Cuza Malé, Manuel Pereira, Eliseo Alberto, Silvio Rodríguez, Enrico Mario Santí, Gonzalo Celorio y José Prats Sariol.

La película se aproxima tanto a la literatura de Lezama como al hombre detrás del mito y aborda también las dificultades que enfrentó durante sus últimos años en Cuba. Fundora combina las memorias de quienes lo conocieron con fotografías, poemas y otros materiales documentales, especialmente valiosos debido a la escasez de imágenes audiovisuales conservadas del escritor.

La función de noviembre prolonga las conmemoraciones realizadas este año en Miami. El pasado 9 de septiembre, el documental se exhibió ante una sala llena en el Coral Gables Museum, donde Fundora conversó con el escritor y ensayista José Prats Sariol.

Lezama Lima murió en La Habana el 9 de agosto de 1976. Paradiso, su obra narrativa más conocida y una de las novelas fundamentales de la literatura cubana del siglo XX, apareció en 1966. Las dos efemérides sirven ahora de marco para volver sobre la obra del llamado “poeta de Trocadero”, por la calle habanera donde vivió durante décadas.