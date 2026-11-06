'Libres x Derecho II', un encuentro en Madrid sobre los presos políticos en Cuba

Madrid/El encuentro Libres x Derecho II reunirá en Madrid a activistas y defensores de los derechos humanos para analizar la situación de las libertades fundamentales en Cuba, con especial atención a los presos políticos, las condiciones carcelarias y las consecuencias del encarcelamiento para sus familias.

La conversación contará con la participación de Luis Robles, ex preso político cubano detenido en diciembre de 2020 tras manifestarse pacíficamente en La Habana con un cartel que pedía libertad y el fin de la represión. Condenado a cinco años de prisión, su caso se convirtió en uno de los símbolos de las restricciones a la protesta ciudadana en la Isla.

También intervendrán Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la asistencia jurídica a víctimas de la represión, y Kirenia Yalit Núñez, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, una plataforma que promueve la participación cívica y el debate sobre el futuro del país.

La moderación estará a cargo de la activista y curadora de arte Yanelys Núñez, vinculada a iniciativas de defensa de las libertades culturales y los derechos ciudadanos en Cuba.

El encuentro busca dar visibilidad a las experiencias de quienes han sufrido encarcelamiento por motivos políticos y mantener presentes en el debate público las historias de los presos y sus familiares. La convocatoria cuenta con la participación de Cubalex, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Civil Rights Defenders y Freedom House.