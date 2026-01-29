Estévez conversará sobre este libro y otros núcleos recurrentes de su escritura, y al final del encuentro firmará ejemplares para el público asistente.

Miami/Miami acogerá el viernes 6 de febrero de 2026, a las 8:30 p. m., un encuentro excepcional con el escritor cubano Abilio Estévez, una de las voces más relevantes de la literatura cubana contemporánea. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Artefactus y forma parte de la edición especial 2026 de La escritura de la ausencia, serie literaria que Antiheroes Project presenta en la ciudad desde 2017, en colaboración con Artefactus Cultural Project, la Fundación Cuatrogatos y Ediciones Furtivas.

Bajo el título Literatura, memoria y diáspora en conversación con Abilio Estévez, la velada propone un diálogo íntimo en torno a los grandes temas que atraviesan la obra del autor: el exilio, la nostalgia, la identidad y la persistente belleza de lo perdido. El encuentro se integra además a la Serie Autores de Artefactus, consolidada como uno de los espacios más activos de la vida cultural literaria de Miami.

Durante la sesión se presentará la edición bilingüe de El gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas, publicada por el Programa de Lenguas de Rockford University, en Illinois. La presentación estará a cargo de un equipo de profesores y especialistas de esa institución académica, que contextualizarán la obra y su relevancia dentro del corpus narrativo y dramático del autor.

Estévez conversará sobre este libro y otros núcleos recurrentes de su escritura, y al final del encuentro firmará ejemplares para el público asistente. Nacido en La Habana en 1954, Abilio Estévez es narrador, poeta y dramaturgo. Su novela Tuyo es el reino es considerada un clásico contemporáneo de la literatura cubana y ha sido traducida a más de diez idiomas. En el ámbito teatral, recibió el Premio Tirso de Molina por La noche (1995), convirtiéndose en el único escritor antillano en obtener este galardón. Desde el año 2000 reside en Palma de Mallorca.

La cita del 6 de febrero se perfila como una oportunidad singular para dialogar con una figura central de la literatura cubana actual, en un espacio que se ha convertido en referente para la reflexión cultural y el intercambio intelectual en la diáspora. La entrada y el estacionamiento son gratuitos.