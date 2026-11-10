Liuba María Hevia presenta 'Almas comunes' en dos conciertos en Madrid

Liuba María Hevia ha construido un universo musical en el que conviven la canción de autor, los sones trovadorescos, las cadencias caribeñas y el blues.

Madrid/La cantautora cubana Liuba María Hevia presentará su nuevo disco, Almas comunes, en dos conciertos que forman parte de la undécima edición del ciclo Alma Creadora, en Madrid. La artista estará acompañada por la violinista Daniela Vázquez, invitada especial en ambas actuaciones.

El repertorio propone un recorrido por la memoria, el amor, la esperanza, la patria y la verdad, a través de canciones que hablan de los vínculos humanos y de aquello que permanece incluso cuando la vida separa a las personas por caminos y geografías diferentes.

Con una trayectoria estrechamente vinculada a la Nueva Trova cubana, Liuba María Hevia ha construido un universo musical en el que conviven la canción de autor, los sones trovadorescos, las cadencias caribeñas y el blues. Su obra se distingue por la sensibilidad poética de sus letras y una mirada intimista sobre la identidad, los afectos y la experiencia cotidiana.

Los dos conciertos permitirán al público madrileño acercarse a las composiciones de Almas comunes en un formato que incorpora el diálogo entre la voz, la guitarra y el violín.

El álbum, el vigésimo sexto de su discografía, reúne once canciones e incluye colaboraciones con Ana Belén en Entre Madrid y La Habana y con el gaitero Hevia y la cantante Marisa Valle Roso en Asturias, bendito sea el amor. Entre sus temas figuran también Amada tierra mía, A pesar del poder y Soledad de multitudes.