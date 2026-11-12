Liuba María Hevia presenta 'Almas Comunes' en dos conciertos en Suiza

Con una trayectoria de varias décadas, Liuba María Hevia es una de las voces más reconocidas de la canción de autor cubana.

Ginebra/La cantautora cubana Liuba María Hevia ofrecerá dos conciertos en Suiza como parte de la presentación internacional de Almas Comunes, su nuevo disco, integrado por once canciones que recorren temas como la memoria, el amor, la pertenencia, la dignidad y la esperanza.

La primera presentación tendrá lugar en el espacio cultural Au Carré Noir, en la ciudad de Biel/Bienne, con un programa anunciado como Canción cubana y latinoamericana. La segunda será en la Maison des Associations de Ginebra, organizada por Concerts Genève.

Con una trayectoria de varias décadas, Liuba María Hevia es una de las voces más reconocidas de la canción de autor cubana. Su repertorio combina la trova, la canción latinoamericana y composiciones de carácter intimista, con especial atención a los afectos, la infancia y la memoria.

La artista ha descrito Almas Comunes como un disco nacido "entre ciudades y océanos", que reivindica los vínculos humanos más allá de las distancias geográficas. Estas presentaciones forman parte de las últimas actuaciones internacionales de un año que la cantautora considera especialmente significativo para su carrera.

Programa y entradas:

- Viernes 20 de noviembre, 8:00 pm: Au Carré Noir, Biel/Bienne. Entrada general: 25 francos suizos; socios del espacio: 20 francos. Descuentos culturales del 50%. Reservas en carrenoir.ch.

- Sábado 21 de noviembre, 8:00 pm: Maison des Associations, Rue des Savoises 15, Ginebra. Información y reservas: concertsgenève@yahoo.com y WhatsApp +41 76 347 37 35.