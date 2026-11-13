Lizt Alfonso Dance Cuba celebra sus 35 años con espectáculos, galas y encuentros en La Habana

Lugar: Sede de Lizt Alfonso Dance Cuba, Compostela 659, entre Luz y Acosta, La Habana Vieja; Malecón Art 255, Malecón 255, entre Blanco y Galiano, Centro Habana; Convento de Belén y Anfiteatro de La Habana Vieja. Fecha de inicio: 16-11-2026, 9:00 pm Fecha de fin: 28-11-2026, 5:00 pm

La Habana/La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) celebra sus 35 años de trayectoria con una programación especial que incluye espectáculos, actividades comunitarias, encuentros con el público y una gala dedicada a su fundación. El programa se desarrollará en diferentes espacios de La Habana y culminará con dos presentaciones de ¡Viva la fiesta!, concebidas para festejar el aniversario de una de las agrupaciones más reconocidas de la danza cubana.

Fundada en 1991 por la bailarina, maestra y coreógrafa Lizt Alfonso, la compañía ha desarrollado un lenguaje propio que combina el flamenco, el ballet, la danza contemporánea y los ritmos cubanos. Su propuesta artística, conocida como danza-fusión, ha recorrido escenarios de Europa, América, Asia y África, mientras su escuela ha formado a varias generaciones de bailarines.

La programación comenzará con una gala por el aniversario de la fundación de la ciudad, en el Anfiteatro de La Habana Vieja. Continuará con una nueva edición de Bailar no tiene edad, iniciativa que promueve la participación de adultos mayores en actividades danzarias, y con una presentación especial para los abuelos del Convento de Belén.

El calendario incluye también una actividad denominada 3x3, en la Ciudad Deportiva, y el inicio de un ciclo de conversatorios sobre la historia de LADC. Estos encuentros permitirán acercarse a la trayectoria de la agrupación, sus principales producciones y su labor pedagógica y comunitaria.

El cierre estará dedicado a ¡Viva la fiesta!, espectáculo con el que la compañía celebra sus tres décadas y media sobre los escenarios. La propuesta se inscribe en una trayectoria que incluye producciones como Fuerza y Compás, Vida, Amigas, Alas y ¡Cuba vibra!, obras representativas de su estilo de fusión.

Las celebraciones llegan después de las presentaciones del documental Mi sueño cubano, dirigido por el realizador español Christian Dehugo. La película, de 90 minutos, retrata la historia de la compañía, la disciplina de sus bailarines y el impacto de su proyecto educativo y social.

Programa de noviembre:

16 de noviembre, 9:00 pm: Gala por el aniversario de la fundación de La Habana, Anfiteatro de La Habana Vieja.

17 y 24 de noviembre, 10:00 am: Bailar no tiene edad, en la sede de LADC y Malecón Art 255.

19 de noviembre, 10:00 am: Presentaciones para los abuelos de Belén, Convento de Belén.

26 de noviembre, 3:00 pm: Inicio del ciclo de conversatorios sobre la historia de LADC, sede de la compañía.

27 y 28 de noviembre, 5:00 pm: ¡Viva la fiesta!, presentaciones por el aniversario 35 de la compañía, sede de LADC.

Otra actividad anunciada: 3x3, el 7 de noviembre, a las 3:00 pm, en la Ciudad Deportiva, ya celebrada.