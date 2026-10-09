Lizt Alfonso Dance Cuba celebra la Fiesta Nacional de España en el Teatro Martí

La compañía tiene una propuesta escénica que combina elementos del flamenco, la danza española y los ritmos cubanos.

La Habana/La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba protagonizará una gran gala en el Teatro Martí de La Habana, el próximo lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional de España. La presentación, organizada por la Embajada de España en Cuba y la agrupación danzaria, forma parte de las Jornadas Culturales dedicadas a esta celebración.

El programa incluirá fragmentos de dos de las producciones más conocidas de la compañía, Fuerza y Compás y Habana Fénix, además de otras propuestas coreográficas que permitirán apreciar la diversidad de estilos de su repertorio. La música en vivo estará a cargo del conjunto musical de Lizt Alfonso Dance Cuba, bajo la dirección de Carmen Souto.

La gala reunirá sobre el escenario a varias generaciones de bailarines, con la participación del Ballet Infantil, el Ballet Juvenil y el Grupo Artístico Docente de la institución. Esta integración constituye una de las señas de identidad del proyecto fundado en 1991 por la bailarina y coreógrafa Lizt Alfonso, que ha desarrollado una reconocida labor de formación artística.

Con una propuesta escénica que combina elementos del flamenco, la danza española, el ballet, la danza contemporánea y los ritmos cubanos, Lizt Alfonso Dance Cuba ha llevado sus espectáculos a escenarios internacionales y se ha consolidado como una de las agrupaciones más reconocidas de la danza de la Isla.

La presentación del 12 de octubre propone un encuentro entre las tradiciones culturales españolas y cubanas, a través de la música, el baile y el trabajo de varias generaciones de intérpretes. La celebración cuenta también con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).