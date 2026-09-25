Llega a los escenarios ‘Ensueño’, de Impulso Teatro

En la obra, la lógica convencional cede terreno a la estructura cambiante de los sueños: personajes y lugares.

Lugar: Casona de Línea, calle 11 entre D y E, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 25-09-2026, 7:30 pm.

La Habana/Impulso Teatro estrena Ensueño, una nueva propuesta dirigida por Linda Soriano e inspirada en El sueño, del dramaturgo sueco August Strindberg. El texto de esta versión está firmado por Ulises Rodríguez Febles y la propia Soriano, según precisa el cartel de la puesta en escena.

La obra de Strindberg, estrenada a comienzos del siglo XX, constituye uno de los experimentos más singulares del autor sueco y una pieza precursora de buena parte del teatro expresionista y surrealista posterior. En ella, la lógica convencional cede terreno a la estructura cambiante de los sueños: personajes, lugares y tiempos aparecen, desaparecen y se transforman mientras la mirada se concentra en las contradicciones, sufrimientos y deseos de la existencia humana. La propuesta de Impulso Teatro parte de ese universo para construir su propia versión, bajo el título de Ensueño.

La puesta cuenta con dirección de Linda Soriano y se presenta como una creación de Impulso Teatro, agrupación que lleva a escena un texto elaborado junto al dramaturgo matancero Ulises Rodríguez Febles, autor de piezas como Carnicería, Sputnik, Béisbol, La ventana tejida, Saxo, Campo minado, El concierto, Yo soy el Rey del Mambo, Ciudadanía y Criatura de isla.

Después del estreno del viernes 25 de septiembre, Ensueño permanecerá en cartelera todos los viernes, sábados y domingos a las 7:30 pm. El primer fin de semana las funciones serán gratuitas; a partir de las siguientes presentaciones, la entrada tendrá un precio de 60 pesos.

Para asistir es posible reservar en el teléfono +5356071007. Las entradas reservadas deberán recogerse en la taquilla de la Casona de Línea el mismo día de la función, entre 5:00 pm y 7:00 pm. Después de esa hora, las reservas que no hayan sido retiradas se liberarán y los boletos restantes podrán adquirirse entre 7:00 pm y 7:30 pm.