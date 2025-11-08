Miami/La exposición Llevamos nuestros hogares con nosotros se presenta en la Torre de la Libertad y examina cómo los recuerdos, los vínculos emocionales con lugares y las experiencias de migración configuran la noción de hogar. El título proviene de un libro de Marisella Veiga, una memoria cubanoamericana cuyo testimonio de llegada a Miami como exiliada inspira la conversación artística que aquí se despliega. ￼

La muestra reúne obras de artistas de la diáspora y figuras clave del arte cubano e internacional, entre ellas José Bedia, Ana Mendieta, María Martínez‑Cañas, Félix González‑Torres y Rashid Johnson. Cada obra explora la idea de “llevar un hogar consigo”: objetos cotidianos transformados en memoria, instalaciones que relatan desplazamientos generacionales o piezas que entrelazan materiales familiares con la migración.

En su discurso curatorial, se destaca que “para algunos el hogar es una certeza, para otros permanece variable”, y que la exposición propone leer esas formas híbridas de pertenencia como un tejido entre lo cotidiano y lo histórico. Este enfoque hace de la muestra un espacio de diálogo entre el pasado, la vista de lo doméstico y las nuevas geográficas que afectaron generaciones de cubanos en el exilio.

La Torre de la Libertad acogió en los años 60 a miles de niñas y niños que llegaron a Estados Unidos desde Cuba. La muestra es una cita ineludible para quienes investigan la diáspora cubana, la memoria migrante y la convergencia del arte y la identidad.