Miami/La Biblioteca de Westchester acogerá la presentación del libro La lucha por la libertad, del escritor y ex preso político cubano Ernesto Díaz Rodríguez, una obra que trasciende el relato histórico para convertirse en testimonio personal de una generación marcada por la confrontación con el régimen instaurado en Cuba tras 1959.

En estas páginas, el autor, combatiente de Alpha 66, una de las organizaciones anticastristas surgidas en los primeros años del exilio,reconstruye desde la experiencia directa las misiones de infiltración armada realizadas desde el exterior, entre ellas el histórico desembarco de Eloy Gutiérrez Menoyo en las costas cubanas. El relato combina memoria, reflexión y contexto histórico para ofrecer una mirada desde dentro a una etapa poco contada del conflicto cubano.

Tras participar en varias de estas acciones, Díaz Rodríguez fue capturado y condenado a una larga pena de prisión política, de la que cumpliría más de 22 años. Durante ese tiempo escribió poemas, notas y recuerdos que hoy forman parte del núcleo emocional del libro, un material que dialoga con la resistencia, el encierro y la persistencia de la esperanza en condiciones extremas.

La lucha por la libertad se presenta así como un documento humano y literario que revive el costo personal de la confrontación política y la fe de quienes, desde distintas trincheras, asumieron el riesgo de enfrentarse al poder en nombre de la libertad. La presentación será también una oportunidad para el intercambio con el autor y la reflexión sobre la memoria histórica del exilio cubano.