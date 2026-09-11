‘Ningún lugar al que volver’ llega a los escenarios de Miami

La obra sigue a Alina, una actriz que conoció el éxito y que, después de treinta años de ausencia, regresa al pequeño pueblo donde creció.

Miami/La actriz Vivian Morales protagoniza Ningún lugar al que volver, obra escrita y dirigida por el dramaturgo cubano Eddy Díaz-Souza que se estrena en el Artefactus Cultural Center de Miami. La pieza forma parte de la sexta edición del Solo Theater Fest – Women On Stage, que reúne durante septiembre propuestas protagonizadas por mujeres.

La obra sigue a Alina, una actriz que conoció el éxito y que, después de treinta años de ausencia, regresa al pequeño pueblo donde creció para participar en un homenaje. Allí la esperan la casa familiar y su hermana Amelia, pero también una historia que nunca logró cerrar y el recuerdo de Henry, cuya presencia sigue atravesando su pasado. A medida que recorre los lugares de su juventud, el paisaje del pueblo se mezcla con otro más íntimo, marcado por la memoria, la culpa, el deseo, los secretos familiares y aquello que durante décadas intentó dejar atrás.

Díaz-Souza ha explicado que en el origen de la pieza están las mujeres que conoció en un pequeño pueblo de Matanzas, aunque durante la escritura esas figuras comenzaron a mezclarse con personajes femeninos procedentes de su propia memoria teatral, especialmente del universo de Tennessee Williams y, de manera más distante, de Federico García Lorca. El dramaturgo aclara que no pretendió reproducir la vida de ninguna mujer en particular, sino explorar las formas de sobrevivir al deseo, la frustración, los silencios familiares y el paso del tiempo.

El montaje es también resultado de un proceso en el que escritura, actuación y puesta en escena fueron desarrollándose simultáneamente. Junto a Vivian Morales participa Orlando Gala, mientras Lina Echeverri se encarga de la asistencia de dirección y Carlos Arteaga de la producción general. La obra es una producción de Artefactus Cultural Project.

Funciones: viernes 11 y sábado 12, 8:30 pm; domingo 13, 5:00 pm

Precio: 25 dólares

Teléfono: +1 786 704 5715