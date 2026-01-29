El documental se centra en la trayectoria de Otero Alcántara, figura clave del arte de acción y del performance político en la Isla.

Miami/Miami será escenario del estreno mundial del documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados, una obra del realizador Ernesto Fundora que propone una reflexión profunda sobre arte, censura, resistencia y libertad en la Cuba contemporánea. El filme tendrá una serie de proyecciones abiertas al público, con la presencia de su director, artistas y figuras invitadas, en distintos espacios culturales de la ciudad.

El estreno inicia el sábado 7 de febrero, a las 6:00 p.m., en el Museo Cubano de la Diáspora. Continuará el domingo 8 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Calle Dragones de Little Havana; el jueves 12 de febrero, a las 7:00 p.m., en el Teatro Miami; y cerrará el domingo 15 de febrero, a las 4:00 p.m., en Tower Road Ranch.

El documental se centra en la trayectoria de este artista cubano, figura clave del arte de acción y del performance político en la Isla, y reconstruye los hechos que antecedieron a un punto de quiebre en la historia reciente de Cuba, incluyendo el surgimiento del Movimiento San Isidro y el clima social que desembocó en las protestas del 11 de julio. Más que un retrato individual, la película funciona como archivo vivo y como genealogía de una conciencia colectiva que sigue reclamando libertad, dignidad y derecho a existir fuera del control estatal.

En un contexto marcado por la urgencia del cambio, Estamos conectados se afirma como un acto cultural y político de primer orden. El filme dialoga con una tradición del arte contemporáneo donde el cuerpo y la acción se convierten en territorio de disputa, evidenciando hasta qué punto el poder teme a la imaginación crítica y a las prácticas artísticas que desbordan los márgenes impuestos.

La realización y exhibición de este documental en Miami, ciudad atravesada por el exilio, la memoria y la diáspora cubana, refuerza su dimensión simbólica: visibiliza la situación de un artista encarcelado por ejercer su libertad creativa y reafirma el arte como un espacio desde el cual pensar y empujar futuros posibles.

Las proyecciones contarán con la participación de artistas y figuras invitadas como José Daniel Ferrer, Willy Chirino, Yordenis Ugás, Alejandro Ríos y Kamankola, entre otros.

Una cita imprescindible para quienes creen en el poder del arte como voz, memoria y conexión, y para quienes piensan a Cuba desde la libertad como una necesidad inmediata.