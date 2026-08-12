Luis Manuel Otero Alcántara: ‘Nos encontramos’

La jornada está dedicada a Otero Alcántara y combinará performance, exposición de obras recientes y una conversación sobre su creación y trayectoria.

Miami/El Museum of Art and Design (MOAD) del Miami Dade College presenta Nos encontramos, una jornada dedicada al artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que combinará performance, exposición de obras recientes y una conversación sobre su creación y trayectoria.

La cita comenzará a las 6:00 pm con un performance de Otero Alcántara y la presentación de trabajos recientes. A las 7:00 pm tendrá lugar una conversación entre el artista y el cineasta cubano Ernesto Fundora, moderada por Gloria Ordaz. El programa concluirá a las 8:00 pm con una recepción y música en vivo en la Knight Skylight Gallery.

Otero Alcántara, nacido en La Habana en 1987, es artista visual, performer y uno de los fundadores del Movimiento San Isidro. Su obra ha recurrido al cuerpo, los símbolos nacionales y las intervenciones públicas para abordar asuntos como la libertad de creación, la censura y la realidad política cubana. Su trayectoria artística y su activismo quedaron estrechamente vinculados a los momentos previos a las protestas del 11 de julio de 2021. Hace apenas unas semanas, el artista llegó a Miami desterrado, tras cumplir cinco años de prisión en la Isla.

La presencia de Ernesto Fundora en el encuentro añade otro vínculo con la historia reciente de Otero Alcántara. El cineasta lo filmó durante cinco años, entre 2016 y 2021, material con el que realizó el documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados, concebido como un retrato íntimo del artista y, a la vez, como testimonio de una etapa de profundas transformaciones políticas y culturales en Cuba.

Nos encontramos tendrá lugar en la histórica Freedom Tower de Miami, sede del MOAD y uno de los edificios más estrechamente asociados a la memoria del exilio cubano en la ciudad.