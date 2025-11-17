‘Luz Propia’
Lugar: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, San Ignacio 352, esq. Teniente Rey, La Habana Vieja.
Fecha de inicio: 07-11-2025, 5:00 p.m.
Fecha de fin: 07-12-2025
La Habana/El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales expone Luz Propia, una muestra colectiva que abrió este 7 de noviembre a las 5:00 p.m. Como parte del programa cultural del aniversario 506 de La Habana, la muestra reúne un conjunto diverso de artistas que, desde múltiples lenguajes plásticos, dialogan con la ciudad, su identidad y sus contrastes. Bajo la curaduría de Aude Vert y Olivia Suárez Peña, los creadores intervienen el entorno urbano, generando discursos personales y compartidos en torno al habitar, al paisaje y al alumbrar interno que cada artista conserva.