‘Luz Propia’

Lugar: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, San Ignacio 352, esq. Teniente Rey, La Habana Vieja.

Fecha de inicio: 07-11-2025, 5:00 p.m.

Fecha de fin: 07-12-2025

La muestra reúne un conjunto diverso de artistas que, desde múltiples lenguajes plásticos, dialogan con La Habana. / Anyel M. Calzadilla Fernández/ Facebook
14ymedio

17 de noviembre 2025 - 08:52

La Habana/El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales expone Luz Propia, una muestra colectiva que abrió este 7 de noviembre a las 5:00 p.m. Como parte del programa cultural del aniversario 506 de La Habana, la muestra reúne un conjunto diverso de artistas que, desde múltiples lenguajes plásticos, dialogan con la ciudad, su identidad y sus contrastes. Bajo la curaduría de Aude Vert y Olivia Suárez Peña, los creadores intervienen el entorno urbano, generando discursos personales y compartidos en torno al habitar, al paisaje y al alumbrar interno que cada artista conserva.

